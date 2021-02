LIVE | Opstellingen voor zaterdags ‘lunchduel’ tussen FC Groningen en PEC bekend

Vanavond tegen Ajax PSV wacht al 12 toppers lang op een zege: ‘Ik kan niet over de historie praten’

10 februari AZ had een tijdlang het stempel van een club die nooit won in toppers. Maar wat te denken van PSV? Niet één zege meer in de laatste 12 ontmoetingen met Ajax, Feyenoord en AZ. Komt daar vanavond in de Johan Cruijff Arena eens verandering in?