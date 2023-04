LIVE | Oranje Leeuwinnen oefenen op Het Kasteel tegen Polen, Brugts neemt plek Casparij over

Doetin­chem­mer moet cel in na witwassen transfer­geld van Turkse topclub Fenerbahçe

Een 47-jarige autohandelaar in Doetinchem moet 18 maanden de cel in voor het witwassen van 831.000 euro. Hij kreeg het geld op bijzondere wijze: het was afkomstig van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe, dat dacht de derde termijn van een transfer over te maken. Dat hij bij de oplichting betrokken was, is niet te bewijzen.