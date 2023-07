LIVE | Oranje Leeuwinnen spelen in uitzwaaiduel tegen België voor Spieren voor Spieren

Supporters kunnen vanaf zondagavond 20.45 uur een bod doen op het shirt van hun voorkeur via matchwornshirts.com. De veiling sluit zaterdag 8 juli om 14.00 uur, meldt de KNVB.



De 28-jarige Janssen, die een maand geleden met haar club VfL Wolfsburg de finale van de Champions League van FC Barcelona verloor, is ambassadeur van Spieren voor Spieren. Oud-bondscoach Louis van Gaal, die vaak samenwerkte met Jonker, is ere-ambassadeur van Spieren voor Spieren. Die stichting zet zich in voor kinderen met een spierziekte.