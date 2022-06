LIVE | Oranje met Cillessen, Berghuis en Bergwijn tegen België, laatste zege op Rode Duivels in 1997

Van de Donk filmde hoe ze zich zonder te spelen in EK-selectie knokte: ‘Laten zien hoe hard ons leven ook is’

Dat voetbalster Daniëlle van de Donk op 13 juni aansluit bij Oranje voor de voorbereiding op het EK in juli is een klein sportmirakel. Sinds eind november, toen ze een zeldzame peesblessure in haar voet opliep, kwam de 30-jarige middenveldster uit Valkenswaard niet meer in actie.

