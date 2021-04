LIVE | Oranje speelt uitstekend tegen Australië, goals van Roord, Martens en Groenen

Samenvatting Zwak optreden van Ajax bij RKC, maar door acrobati­sche goal Haller wel volgende stap richting titel

11 april Ajax is na een moeizame zege op RKC twee overwinningen verwijderd van de 35ste landstitel. Een acrobatisch hoogstandje van Sébastien Haller was voldoende om in aanloop naar de week van de waarheid af te rekenen met de degradatiekandidaat: 0-1.