Ronald Koeman aast op revanche met Oranje: ‘We hebben iets recht te zetten’

,,Het voelt wel alsof we iets recht te zetten hebben’', vertelde Koeman tijdens de persconferentie in Zeist. ,,Niet alleen qua spel, maar ook vooral qua resultaat’', aldus Koeman. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen donderdag.’'

Daarvoor voert Koeman enkele kleine wijzigingen door. ,,We zetten een aantal accenten anders neer’', aldus Koeman. ,,In de vorm van drukzetten op de tegenstander gaan we wat dingen veranderen. Je moet je ogen niet sluiten voor het aantal tegengoals dat we gehad hebben. Het lijkt me logisch dat je daar iets aan wil veranderen.’'

Verbeterpunt

,,In deze groep mis ik nog wel eens dat ze elkaar te weinig corrigeren’', constateert Koeman. ,,Dat is ook iets van deze generatie, dat ze te lief zijn voor elkaar. Als je wil overleven en winnen, dan moet dat aspect absoluut beter in dit elftal.’’ De bondscoach ziet nog een ander verbeterpunt. ,,Achterin en op het middenveld zijn we ruimschoots bedeeld, daar moeten we moeilijke keuzes maken. Voorin is het helaas beperkter.’’

Ook deze interlandperiode moet Koeman weer een wijziging gaan doorvoeren onder de lat, nu Justin Bijlow geblesseerd is geraakt aan zijn pols. ,,Ik krijg er geen hoofdpijn van, maar we zijn ooit begonnen met het idee om naar een vaste keeper toe te werken. Dat is niet helemaal gelukt. Het liefst wil je een nummer één benoemen die goed speelt.’'

Wij zijn niet blij met afzeggin­gen voor Jong Oranje. Ronald Koeman

Koeman baalde van de afzegging van Jeremie Frimpong voor het jeugd-EK met Jong Oranje. ,,Nigel de Jong heeft met hem gesproken. Wij zijn niet blij met afzeggingen voor Jong Oranje, we vinden dat je altijd beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we nu binnen de KNVB gezegd dat hij voor deze periode niet beschikbaar is. Dat is je plicht als speler, uitkomen voor welk elftal dan ook.

,,Je kunt dit zien als een soort straf’', vervolgde Koeman, die ook baalde van de afmelding van Ryan Gravenberch voor Jong Oranje. ,,Daar zijn we niet blij mee. Nigel heeft contact met hem gehad.’'

Rentree Luuk de Jong

Van een terugkeer van Luuk de Jong, die afgelopen week nog flirtte met een rentree in Oranje, is vooralsnog geen sprake. ,,Daarvoor ligt de bal bij hem’’, aldus de bondscoach. ,,Als hij vindt dat hij terug moet komen, dan kan hij me altijd bellen. De deur staat voor hem altijd open.’’

Datzelfde geldt nog altijd voor Georginio Wijnaldum, die deze zomer naar Al-Ettifaq verkaste. ,,Paris Saint-Germain vroeg een dusdanig bedrag dat andere clubs hem niet wilden of konden halen.’’ Door zijn naam gaat vooralsnog geen streep. ,,Ook Marcelo Brozovic en Cristiano Ronaldo spelen nog voor hun nationale team. Ik zeg niet bij voorbaat dat Saoedi-Arabië een competitie is waar ik geen spelers meer uit selecteer.’’

