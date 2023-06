LIVE play-offs | Heerenveen start tweede helft beter dan Twente in spannend duel

FC Twente onderzoekt vermeend racisme tegen Brian Brobbey, KNVB bespreekt wangedrag Steven Berghuis

FC Twente is nog bezig te onderzoeken of Ajax-speler Brian Brobbey zondag na afloop van de competitiewedstrijd in Enschede racistisch is bejegend. De club analyseert videobeelden en verwacht morgen te weten of dat een mogelijke dader in beeld heeft gebracht. Pas dan wil een woordvoerder ingaan op mogelijke maatregelen vanuit de club tegen het vermeende wangedrag.