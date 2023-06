LIVE play-offs | Houdt Sparta Europese droom in leven of kan FC Utrecht nog stunten op Het Kasteel?

Ajax gooit het met Mislintat na mislukt seizoen over andere boeg: 'Trainer niet verantwoor­de­lijk voor transfers’

Ajax-directeur Sven Mislintat haalde John Heitinga gisteren weer van het schild waar hij vier maanden geleden op was gehesen. Daarop hoopt de Duitser nu zo snel mogelijk een ervaren coach te presenteren, die Ajax met aanvallend voetbal en oog voor jeugd naar nieuwe glorietijden gidst. ,,De lijst die we hebben, is niet lang.”