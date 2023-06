LIVE Promotie/degradatie | Almere City ontvangt Emmen in eerste confrontatie, inzet is ticket voor eredivisie

De finale van de play-offs gaat tussen Almere City FC en FC Emmen. Promoveert Almere City vanuit de Keuken Kampioen Divisie naar de eredivisie of weet Emmen zich te handhaven op het hoogste niveau? Vanavond is de heenwedstrijd in Almere. De aftrap is om 20.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog. De return is zondag in Emmen.