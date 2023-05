LIVE promotie/degradatie | VVV en Almere geven elkaar nog niets toe in spannende halve finale

Nog vier clubs zijn in de race voor één felbegeerd ticket voor de eredivisie. Waar het woensdag de beurt is aan NAC Breda en FC Emmen staan vanavond in de Koel in Venlo VVV en Almere City tegenover elkaar in de eerste halve finale. De return is zaterdag. Welke club zet een stap richting de finale van de play-offs (6 en 11 juni)? Volg het in ons liveblog.