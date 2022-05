LIVE | PSV zonder Götze en Ramalho op jacht naar zege tegen Willem II

Column ‘Clubhisto­rie van Ajax vermeldt alleen de goals, niet het lot van Gerrit Nieuwkamp in Kamp Vught’

Eén wedstrijd, twee goals. Met Gerrit Nieuwkamp bejubelde Ajax een nieuwe topschutter op de eerste dag van de voetbalcompetitie 1942-1943. Een week later ontbrak hij, de Duitsers hadden hem opgepakt wegens verduistering van distributiebonnen. Uitgehongerd overleed Nieuwkamp vier maanden later in Kamp Vught.

