LIVE | Robben start bij FC Groningen in play-offduel met volledig fit FC Utrecht

Trotse Fred Grim: ‘We hebben met RKC het maximale eruit gehaald’

7:30 Het is deze week bij RKC de tijd van afscheid nemen. De ene na de andere speler waaiert uit voor een welverdiende vakantie. Voor Fred Grim is het afwachten wie hij in de zomer terugziet op de eerste training voor een nieuw eredivisieseizoen. Als hij zelf dan nog voor de groep staat.