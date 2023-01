LIVE | Ronald Koeman over verfrissing bij Oranje: ‘Ik was gisteren onder de indruk van Feyenoord’

Met video Willem van Hanegem: ‘Fans die zich misdragen tijdens Klassieker nooit meer welkom in de Kuip’

Supporters van Feyenoord, die zich zondag tijdens de Klassieker in de Kuip, tegen alle oproepen vooraf in toch misdragen, hoeven wat Willem van Hanegem betreft nooit meer in de Kuip te komen. ,,Die moeten ook niet meer aankomen met het idee dat ze Feyenoorder zijn. Die hebben hier in de Kuip dan gewoon niets meer te zoeken’’, zegt het Feyenoord-icoon in de AD Willem & Wessel-podcast.

22 januari