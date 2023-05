LIVE | Rotterdam maakt zich klaar voor de huldiging, ‘gezellig druk en vol op de Coolsingel’

met video Feyenoor­ders emotioneel na 'unieke’ landstitel: ‘Dit is de mooiste dag van mijn leven’

Feyenoord heeft zich voor de zestiende keer in de clubhistorie tot kampioen van Nederland gekroond en dat wilde het weten ook. Na afloop van de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0) vierden spelers en staf feest in een tot de nok toe gevulde Kuip.