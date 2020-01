LIVE | Sierhuis naar Reims, FC Groningen vandaag op zoek naar nieuwe spits

FC Den Bosch accepteert straf: 'Wij willen een betere club worden’

9:23 FC Den Bosch hoorde gisteravond in Zeist twee thuiswedstrijden met een halflege M-side tegen zich eisen als straf voor de racisme-rel in de thuiswedstrijd tegen Excelsior op zondag 17 november. De club verzette zich daar niet tegen en kondigde meteen aan ook niet in beroep te gaan tegen de uiteindelijke straf.