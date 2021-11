LIVE | Van Gaal over corona: ‘Ik woon in Portugal en daar controleren ze in tegenstelling tot Nederland wel’

Staan ‘groentjes’ Danjuma en Lang in finaleweek op bij Oranje?

Louis van Gaal wil bij Oranje geen vreemde eenden in de bijt tijdens deze beslissende week in de WK-kwalificatie. Er staan tegen Montenegro en Noorwegen wel spelers in zijn team die nog onbekend zijn met zo’n apotheose. Hoe pakt dat uit?

11 november