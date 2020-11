LIVE | Vitesse en Fortuna kunnen niet bekoren in saai duel

Griekse god Giakoumak­is redt punt voor VVV tegen tiental PEC

8:12 Het duel tussen VVV-Venlo en PEC Zwolle is in een gelijkspel geëindigd. Het werd in De Koel, de thuisbasis van VVV, 2-2. De Griekse spits Giorgos Giakoumakis bezorgde VVV met zijn negende doelpunt van het seizoen een punt.