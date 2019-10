LIVE | Vitesse leidt tegen De Graafschap, opstellingen druppelen binnen

LIVE | FC Den Bosch in eerste ronde KNVB-be­ker op bezoek bij koploper tweede divisie

19:30 • De spelersgroep van FC Den Bosch is nog altijd niet volledig hersteld van het buikgriepvirus • Luuk Brouwers ontbreekt vanwege een enkelblessure • IJsselmeervogels is lijstaanvoerder in de tweede divisie