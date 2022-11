LIVE | Volg hier de tussenstand van ADO Den Haag - Roda JC

Cor van der Gijp, topscorer allertij­den van Feyenoord, op 91-jarige leeftijd overleden

Cor van der Gijp is vanmorgen overleden. De topscorer allertijden van Feyenoord werd 91 jaar. Van der Gijp speelde tussen 1955 en 1964 voor de Rotterdammers. Hij scoorde in die periode in 233 wedstrijden 177 keer. Daarnaast speelde de oom van René van der Gijp 13 interlands waarin hij 6 keer scoorde.

12 november