LIVE | VVV zonder coach Luhukay én topscorer Giakoumakis tegen FC Emmen

13:43 In de laatste speelronde van de eredivisie staat er voor de bovenste ploegen niet veel meer op het spel. Ajax is al lang en breed kampioen, PSV heeft officieus de tweede plek bemachtigd en Feyenoord is al veroordeeld tot het spelen van de play-offs in de strijd om een Europees ticket. Hoe sluiten deze ploegen de reguliere competitie af? Volg de ontwikkelingen op de velden via ons liveblog. • 14.30 uur: Feyenoord - RKC Waalwijk • 14.30 uur: FC Utrecht - PSV • 14.30 uur: AZ - Heracles Almelo • 14.30 uur: Vitesse - Ajax • 14.30 uur: PEC Zwolle - FC Groningen • 14.30 uur: FC Twente - ADO Den Haag