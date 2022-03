LIVE | Willem II-coach Landzaat met El Khayati op de bank in degradatiekraker tegen Fortuna Sittard

Samenvatting Vitesse houdt hoop: ‘Een sterke ploeg als Atalanta kreeg minder kansen tegen AS Roma’

Trainer Thomas Letsch vond dat Vitesse zichzelf tegen AS Roma (0-1) in de achtste finales van de Conference League tekort gedaan had. ,,We hebben in de eerste helft veel te veel kansen gemist”, zei hij. ,,Op Europees niveau krijg je zelden zoveel kansen in één helft. Zeker niet tegen een sterke tegenstander als AS Roma.”

