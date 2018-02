LIVE: Castelen mag opdraven in tweede helft

Cocu lyrisch over eerste helft: 'We speelden heel goed'

21:17 Trainer Phillip Cocu was eigenlijk alleen tevreden over de eerste helft van PSV tegen Excelsior (1-0). ,,We speelden voor rust heel goed. Ik was erg tevreden en dat heb ik ook in de rust gezegd'', zei hij. ,,Maar hoe langer de tweede helft duurde, hoe slechter het werd'', vond de coach van de koploper van de eredivisie.