LIVE WK voetbal | Oranje na rust razendsnel op rozen tegen Qatar, groepswinst is binnen handbereik

KNVB wil voor EK-kwalifica­tie nieuwe technisch directeur presente­ren

De KNVB wil voor de start van het kwalificatietoernooi voor het EK in Duitsland een nieuwe technisch directeur presenteren. ,,We zijn er druk mee bezig en hopen dat we in het voorjaar nieuws hebben”, zei directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de nationale voetbalbond.

28 november