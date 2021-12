Liverpool wil geen ongevaccineerde spelers aantrekken: ‘Zijn een bedreiging voor ons allemaal’

Liverpool laat bij transfers voortaan meewegen of een speler wel of niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Trainer Jürgen Klopp zei in de aanloop naar het competitieduel met Tottenham Hotspur dat Liverpool waarschijnlijk geen ongevaccineerde spelers gaat aantrekken.

,,Op dit moment zijn we niet bezig om spelers vast te leggen, maar de vaccinatiestatus gaat zeker meespelen. Als een speler niet gevaccineerd is, is hij een constante bedreiging voor ons allemaal”, aldus de Duitser. ,,Vanuit organisatorisch oogpunt wordt dat een rommeltje. Als je de protocollen echt goed wil volgen, is het heel lastig om spelers te hebben die niet gevaccineerd zijn.”

,,Zij moeten direct in isolatie als iemand besmet raakt. Dus natuurlijk gaat dat een grote rol spelen bij transfers. We gaan geen complex bouwen voor ongevaccineerde spelers. Hopelijk is dat ook niet nodig.”

De managers Steven Gerrard (Aston Villa) en Patrick Vieira (Crystal Palace) zeiden eerder al dat de vaccinatiestatus van spelers voortaan een rol gaat spelen in het transferbeleid van hun clubs. In de Engelse competitie hebben heel wat clubs vanwege de opkomst van de omikronvariant te maken met besmettingen binnen hun selectie. De afgelopen dagen moesten daardoor een groot aantal wedstrijden in de Premier League worden afgelast.

Bij Liverpool ging onder anderen Virgil van Dijk deze week in quarantaine na een verdachte testuitslag. Zonder de aanvoerder van Oranje won de ploeg van Klopp donderdag met 3-1 van Newcastle United.

