Lodeweges kreeg compliment van Koeman: ‘Een bijzonder goede tweede helft, zei hij’

Lodeweges was wel kritisch over bepaalde aspecten van zijn team. ,,De eerste helft ging het nog niet super. Er was te weinig diepte en beweging in ons spel. Dan is het heel lastig om een team dat 4-5-1 speelt uit elkaar te spelen. We kwamen niet tussen de linies. In de tweede helft ging dat een stuk beter. Natuurlijk had ik gehoopt dat we vanavond met 3-0 of 4-0 zouden winnen. Maar dan moet je snel scoren. Ik denk dat we ook tevreden kunnen zijn met een 1-0, nadat we negen maanden niet bij elkaar zijn geweest.”