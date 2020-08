Lodeweges: Of ik het wil blijven doen? Er gaat gewoon iemand anders komen

Of hij teleurgesteld is in Koeman? ,,Integendeel, als je voor de derde keer een kans krijgt om naar Barcelona te gaan, dan gun je hem die kans. We schrokken natuurlijk wel, waren natuurlijk niet blij met de situatie. Maar ik gun het hem. Het ging allemaal in een sneltreinvaart. Ronald is oud en wijs genoeg om de juiste beslissingen te nemen. Gudde en Hoogma wilden twee dagen later praten en vroegen mij om het over te nemen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Of ik het wil blijven doen? Daar is helemaal niet over gesproken, er gaat gewoon iemand anders komen. Het zou mooi zijn als dat snel kan gebeuren, maar we moeten wel de juiste man vinden. Ik weet niet of de nieuwe bondscoach helemaal op Koeman moet lijken. We hebben hier iets in gang gezet qua speelwijze en selectie. Frenkie de Jong kwam er bijvoorbeeld aan. We hebben daar heel veel energie in gestopt. Ronald durfde dat te managen en te delegeren. Ik zal mijn voorkeuren hebben voor een bondscoach, maar dat doet niet ter zake. De KNVB zal ook zijn eigen ideeën hebben.”