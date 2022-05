Loïs Openda helpt Vitesse aan drie punten bij Go Ahead Eagles

Vitesse is dicht bij het veroveren van een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers wonnen op bezoek bij Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst dankzij twee goals van spits Loïs Openda: 1-2.

Vitesse staat zesde in de eredivisie, met 47 punten na 31 (van de 34) wedstrijden. De nummers vier tot en met zeven gaan de play-offs in. Go Ahead is de nummer negen van de ranglijst, met 36 punten. De club uit Deventer kan deelname aan Europees voetbal volgend seizoen wel vergeten.

De eerste kans van Openda, in de tiende minuut, eindigde op de paal. Drie minuten later was het wel raak, toen Openda uit een goede pass van middenvelder Toni Domgjoni mooi over Go Ahead-doelman Andries Noppert schoot. Daarna kreeg de thuisploeg wat meer kansen, maar ook daar wist aanvaller Isac Lidberg niet meteen te scoren. Dat lukte in de 35ste minuut wel, op aangeven van aanvoerder Bas Kuipers.

Volledig scherm Spelers van Go Ahead Eagles vieren de 1-1. © ANP

Openda zette zijn ploeg twintig minuten voor tijd weer op voorsprong, door een voorzet van de op het middenveld spelende Riechedly Bazoer in het doel te koppen. Go Ahead was daarna nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker. Zo kopte keeper Noppert in de slotsecondes nog over, maar het bleef bij 1-2.



De 22-jarige Openda staat nu op vijftien competitietreffers dit seizoen. Alleen Ajacied Sébastien Haller scoorde deze jaargang vaker in de eredivisie dan de Belg: twintig keer.

Volledig scherm Loïs Openda. © Pro Shots / Paul Meima

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.