Louis van Gaal gooit concurrentiestrijd open en gaat verrassen met Oranje-opstelling

Door Maarten Wijffels



Het WK mag dan pas in november beginnen, voor Louis van Gaal is de voorbereiding op het toernooi al gestart. Komende week speelt Oranje zijn eerste interland van 2022 tegen Denemarken, en dat duel heeft de bondscoach hoogstpersoonlijk een dag laten verzetten. ,,Van vrijdag naar zaterdag, zodat we één dag méér hebben om te trainen in de nieuwe speelwijze die we gaan inslijpen’’, zegt hij.