Louis van Gaal licht keuzes in WK-selectie toe: 'Bij sommige afvallers had ik wel tranen in de ogen’

Louis van Gaal houdt Memphis tegen Senegal op de bank en kiest in de openingswedstrijd voor Vincent Janssen. De bondscoach, die vanmiddag zijn 26-koppige selectie bekendmaakte, toonde zich weer eens openhartig in Zeist. ,,We maken een grote kans op de wereldtitel. Ik wil wereldkampioen worden en de jongens ook.’’

Memphis is medisch fit, zei bondscoach Louis van Gaal. Maar de spits is niet klaar om te starten tegen Senegal. Tegen de Afrikanen kan de speler van Barcelona invallen, Vincent Janssen van Antwerp FC neemt zijn plek in. ,,Memphis Depay is nog niet topfit, maar ik neem hem mee en dat is tegen mijn principes in’’, zegt Van Gaal. ,,Hij is medisch fit en erg belangrijk geweest voor deze ploeg. Ik moet het Memphis opbouwen, maar ik vind hem zo belangrijk voor dit team.

,,Ik zou altijd een plek openhouden voor Memphis en ook voor Frenkie de Jong, die minder zwaar geblesseerd bleek. Memphis kan invallen tegen Senegal, maar hij gaat niet beginnen. Dat weet ik nu al. Hij is medisch fit en hij heeft getraind met Leo Echteld. Hij kan alles doen. Vincent Janssen zal waarschijnlijk spelen tegen Senegal nu Depay niet speelt.’’

Proces van selecteren

Van Gaal begon in Zeist aanvankelijk vooral zelf te vertellen. De trainer wilde het proces van selecteren uitleggen. ,,Het is een heel mooie groep, ik heb er niet zoveel aan veranderd. Het was komisch dat het steeds ging om wie wel mee zou gaan en wie niet. Terwijl ik het al een fantastische groep vond. Noppert, Frimpong en Simons zijn nieuw in de zin dat ze nog nooit hebben gespeeld. Frimpong had ik al willen oproepen maar hij was geblesseerd. Simons speelde een reeks wedstrijden bij PSV en Noppert is de man in vorm.’’

,,De vragen waarom die wel en die niet, daar ga ik geen antwoord op geven. We hebben iedere dinsdag een scoutingvorm gehad met twaalf mensen. Er zijn notulen en als ik over twintig jaar dood ben mogen ze openbaar worden gemaakt. Dan kan iedereen zien hoe zorgvuldig ik ben geweest bij deze selectie. Ik had tranen in mijn ogen bij bepaalde spelers die ik moest vertellen dat ze niet mee zouden gaan. Daar heb ik een band mee en daar zit ik mee. Het is toch een grote slag. Wie dat waren, laat ik in het midden. We hebben zestig spelers gevolgd en wel door meerdere scouts, dan krijg je geen eenzijdig beeld.

Volledig scherm Edgar Davids, Louis van Gaal en Danny Blind. © Pro Shots / Niels Boersema ,,En ik heb ook veel gekeken vanuit mijn leunstoel. Ik wilde ook de scouts controleren. We hebben het week in, week uit besproken. De scouts beslisten niet over de selectie, ze mochten niet eens bij de vergadering zijn die ging over de selectie. Dat deden Edgar Davids, Danny Blind, Louis van Gaal, dokter Edwin Goedhart, fysieke trainer René Wormhoudt en teammanager Fernando Arabal. En keeperstrainer Frans Hoek. Die zijn verantwoordelijk voor de selectie. Eigenlijk kan ik nu zeggen bedankt voor de komst, want ik ben duidelijk geweest.’’

Maar uiteraard kwamen er toch vragen uit de zaal in Zeist. De 71-jarige Louis van Gaal vertelde verder over zijn selectie. ,,Wat belangrijk is dat ze moeten hebben geleverd in Oranje’’, zegt Van Gaal. ,,Twee is de vorm en drie is dat we naar een toernooi gaan waarin mensen vijf weken bij elkaar zijn. Dus niet altijd de beste wordt gekozen maar wel de beste teamspeler. Want we moeten vijf weken met elkaar verder.

,,Cillessen is de laatste weken niet in vorm. En het WK is nu. Dat iemand moeite heeft met reserverol kan een rol spelen, maar bij Cillessen was dat niet het geval. Wie de eerste keeper gaat worden, weet ik niet. Dat zouden Bijlow, Pasveer en Noppert kunnen zijn. Dat ligt aan hoe ze binnen komen. De enige keeper in vorm is Noppert. Cillessen woedend? Frans Hoek heeft hem gebeld. Of ik snap dat hij boos is? Het is logisch dat hij teleurgesteld is en ieder mensen reageert zich op zijn wijze af. Ik kan mij er iets bij voorstellen. Hij was de meest ervaren keeper en hij heeft altijd geleverd. Ook toen hij bij Valencia nauwelijks speelde.’’

Pasveer

Cillessen steekt volgens de bondscoach niet in beste vorm. Maar Ajacied Pasveer dan? ,,Ook niet, maar dat geeft alweer druk aan Pasveer’’, zegt Van Gaal. ,,Want misschien wordt hij wel mijn nummer één. Wat dan de doorslag gaf tussen Cillessen en Pasveer? De vergelijking tussen de individuele kwaliteiten en of je een teamplayer bent. De communicatie met de keepers verloopt via Frans Hoek. Zo gaat dat altijd. En ik kan niet in twee uur alle spelers afzeggen.

,,Frans Hoek belt de keepers al een jaar lang op. Wekelijks. Dat doe ik niet. Wie speelt, bepaal ik wel. Ik bepaal alles. Er zijn inderdaad een aantal spelers minder in vorm. Maar dat waren ze ook toen ik ze eerder selecteerde. Bergwijn heb ik zelfs opgeroepen toen hij niet speelde bij Spurs. Hij leverde en hij heeft steeds geleverd. Ik vertrouw erop dat ze leveren, maar het is een punt van zorg, dat klopt wel.’’

Quote Ik denk dat we een grote kans maken om wereldkam­pi­oen te worden. Louis van Gaal

Van Gaal kan niet wachten tot het het WK begint. ,,Dit WK is het grootste cadeau wat ik ooit heb gekregen. Ik denk dat we een grote kans maken om wereldkampioen te worden. En de jongens ook. Ik maak ze al vanaf dag één wakker en zet ze onder druk. Maandag komen ze binnen en dan heb ik alweer een meeting gepland. We hebben dan drie sprekers, de teamarts, de teammanager en ik.

,,Wij vertellen over de structuur en de regels en dat we maar één doel hebben en dat is wereldkampioen worden. Er is nog een speelronde, maar ik denk dat ze alles geven voor hun club. En anders zijn ze geen ‘Van Gaal spelers’ en dat weten ze. En dat eis ik van ze. Ze moeten hun vorm bevestigen bij hun club. Er zijn maar twee jonge spelers bijgekomen. Dat is niet veel. Memphis speelde in 2014 ook veel. De hiërarchie moet nooit vast staan. Daar moet tegenaan geschopt worden. Dat is heel moeilijk binnen deze groep, denk ik. Maar de meest geschikte spelers zijn de jonge jongens die nog onbevangen zijn. Frimpong, Taylor en Simons dus.’’

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador.

Lees hier de persconferentie terug:

| WK-poule

