Louis van Gaal maakt gehakt van uitspraken Ruud Gullit: 'Het is gewoon onzin’

De uitspraken van Ruud Gullit over het gebrek aan mogelijkheden voor trainers met een donkere huidskleur zijn bij Louis van Gaal in het verkeerde keelgat geschoten. De bondscoach kreeg er vragen over in Zeist, tijdens de persconferentie waarin Van Gaal vooruit keek naar de wedstrijd tegen Polen op zaterdagavond.

,,Ik verbaas me dat hij in zijn woning in Amsterdam of Italië kan zien of een trainer een training geeft of niet’', zegt Van Gaal over de uitspraken van Gullit. ,,Het is gewoon onzin. Mijn assistent Edgar Davids gaf deze week een zogenaamde Italiaanse droogtraining. Ik wilde mijn spelers fysiek niet belasten, Davids heeft lang gespeeld in de Serie A, daar doen ze het heel vaak en Davids kan dat dus veel beter dan ik.’’

,,Iedereen kan maar van alles zeggen vanuit huis en het wordt nooit tegengesproken’’, vervolgde Van Gaal. ,,Behalve dus als het aan de bondscoach wordt gevraagd, dan geef ik mijn mening. Henk Fraser heeft ook trainingen gegeven onder Louis van Gaal hoor. Nou, dan moet je wel goed zijn. Ik heb er dan ook alles aan gedaan om Fraser bij Oranje te houden, maar dat is niet gelukt. Van Seumeren kon denk ik niet meer terug.’'

Volledig scherm Louis van Gaal. © ANP De bondscoach werd vrolijker toen werd gevraagd naar de shirts van de amateurclubs waar de internationals in trainden. ,,Ik heb mijn lichaam zo ontwikkeld dat ik het shirt niet meer aan kan’', lachte Van Gaal. ,,Al tijdens het ontbijt ging het over de shirts, er werden veel grappen gemaakt. Ik vind het echt een ludieke actie, het spreekt aan. De jongens zijn trots om het shirt te dragen. Dat is mooi.’'

De coach zet Vincent Janssen tegen Polen op de tribune. De spits krijgt zijn kans tegen Wales, dinsdagavond in de Kuip. ,,Ik ga verder niets over de opstelling zeggen, ik ga de coach van de Polen toch niets wijzer maken? Janssen zit eerst op de tribune. Net als ik dat deed met Schouten en Martins Indi. Janssen mag tegen Wales thuis spelen. De Belgen tegen de Polen, dat was tot een kwartier voor tijd gelijk opgaand. Daarna was het mentaal kapot bij Polen. Dat hebben wij meegemaakt tegen Montenegro. Wat Polen tegen ons doet, dat is afwachten. Met vier of vijf verdedigers. Maar de manier waarop is ook vaak verschillend.’’

Quote Denzel heeft een fantasti­sche prestatie geleverd door zo lang bij de amateurs te spelen en toch Oranje te halen. Louis van Gaal

,,Wij willen heel veel druk zetten op de bal. We hebben altijd een man meer als wij het goed uitvoeren en dat is niet iedereen gegeven. We zijn ongeslagen. Als bondscoach heb ik niet veel verloren. De progressie sinds Noorwegen, de start? Dan halen we twee systemen door elkaar en dat wil ik niet. Ik wil met deze groep op deze manier spelen, dan maken we de meeste kans om wereldkampioen te worden. Dat gaat voortvarend. We speelden vanmorgen elf tegen elf, beter kan gewoon niet. Of iedereen om is? Dat denk ik wel. Die sfeer is er.’’

,,Dumfries speelt het bij Inter, alleen moet hij het hier nog een beetje beter spelen dan bij Inter. Maar hij heeft een fantastische prestatie geleverd door zo lang bij de amateurs te spelen en toch Oranje te halen. Dan moet je in de bovenkamer heel erg sterk zijn. Dat moet in je genen zitten, dat krijg je niet vanzelf. En dat moet je ook ontwikkelen.’’

