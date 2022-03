Louis van Gaal mist WK-loting in Qatar vanwege positieve coronatest

Oranje start voorberei­ding op Duitsland met invallers en reserves

Het Nederlands elftal is met veertien spelers begonnen aan de voorbereiding op de oefeninterland van dinsdag tegen Duitsland. Op het trainingsveld in Zeist verschenen zondag de spelers die de avond ervoor in Amsterdam tegen Denemarken (4-2) geen basisspeler waren. De elf basisspelers werkten in de gym een hersteltraining af en bekeken later het tweede deel van de training.

27 maart