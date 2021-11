Louis van Gaal vreest geen Ierland-scenario uit 2001: ‘Ik ga ervan uit dat we ons kwalificeren’

Louis van Gaal gaat ervan uit dat Oranje zich zal kwalificeren voor het WK van volgend jaar in Qatar. De bondscoach, die vanwege zijn gekwetste heup niet fysiek aanwezig kon zijn bij de persconferentie, vreest dan ook niet voor het Ierland-scenario uit 2001. Toen verloor Van Gaal met Oranje van Ierland (1-0) en was het Nederlands elftal niet aanwezig op het WK 2002.

Het werd een zachte evaluatie na de 2-2 tegen Montenegro: Van Gaal liet in aanloop naar Noorwegen thuis alleen de laatste tien minuten van Montenegro uit nog zien. De bondscoach wil morgen een Oranje in balans zien in de beslissende kraker in de Kuip. Hij wil dat Oranje net zo snel overeind krabbelt als hij zelf heeft gedaan na zijn val. De bondscoach heeft volgens eigen zeggen veel pijn, maar heeft zijn spelers goed kunnen voorbereiden op de allesbeslissende wedstrijd tegen de Noren in de Kuip.

,,Lichamelijk gaat het niet goed’’, zei Van Gaal. ,,Ik heb veel pijn ja, maar het brein werkt nog steeds goed. Er zit een breukje in mijn bot. Wat het betekent voor mijn werk? Ik kan alles doen, het brein werkt. Het ziet er niet uit, zo’n buggy en een rolstoel. Dat begrijp ik ook wel. Maar coaching doe je met het brein. Ik heb alles gedaan wat ik normaal ook zou doen. Ook de evaluatie.’’

Daar kwam vooral uit dat Oranje compact moet blijven spelen. De Noren mogen niet zo veel ruimte krijgen als de Montenegrijnen zaterdagavond. ,,We moeten slimmer spelen, vanuit het collectief’’, zegt Van Gaal. ,,Tegen Montenegro gaven we veel ruimte weg. En na balverlies, en dat gebeurde nog weleens, kon Montenegro daar gebruik van maken. En we hadden pech dat Justin Bijlow bij de 2-2 uitgleed. We hebben getraind, dan zit ik in de buggy. De spelers kwamen dan om mij heen staan als ik affloot en dan konden we het bespreken. Of de buggy de Kuip in kan? Geen idee. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Er is een lift in de Kuip, dat weet ik.’’

In de Kuip zal hij de balans willen bewaken. Oranje moet met één gedachte gaan spelen tegen de Noren. ,,Iedere trainer is op zoek om balans te vinden’’, zegt Van Gaal. ,,Tegen Montenegro was die balans helemaal zoek. Die kwaal moeten we genezen, want het kwam ook tegen Letland al voor. Tegen Montenegro ging ik van één zes naar twee zessen op ons middenveld met Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong. Als signaal naar de groep: het moest compacter. Maar De Jong moest er kort daarna uit en toen kwam Ryan Gravenberch en die moest ik in zijn kracht laten spelen. Daarom speelden we weer met één zes op het middenveld. We stonden 0-2 voor en dan moet je de wedstrijd uitspelen. Dan speel je geen totale pressing meer, maar provocerende pressing. Dan sta je compacter en geef je minder kansen weg.’’

Haaland-loos Noorwegen

Quote Waarom wij het morgen redden? Omdat ik denk dat we meer kwaliteit hebben dan Noorwegen Louis van Gaal De Noren moeten per se winnen in de Kuip. Wat verwacht Van Gaal van de tegenstander die bij voorkeur niet te veel ten aanval trekt? ,,Ik denk dat Noorwegen heel blij mag zijn dat ze nog mee mogen doen’’, zei Van Gaal. ,,Ze komen wel met een positief gevoel naar Nederland want dit hadden ze niet meer verwacht. Wij hebben juist een teleurstelling moeten verwerken. We hebben de evaluatie vervroegd zodat iedereen snel het hoofd vrij kon maken.”

Zonder Erling Haaland verwacht Van Gaal een andere wedstrijd dan in Oslo. ,,Die jongen heeft de kwaliteit om achter de verdediging van de tegenstander te komen. Dat deed hij tegen ons vier keer. Nu doet hij niet mee dus ze moeten het anders oplossen en wij kunnen verder van onze goal af spelen. Waarom wij het morgen redden? Omdat ik denk dat we meer kwaliteit hebben dan Noorwegen. Dat gaan we ook laten zien, dat baseer ik op de training van vandaag. Hoe iedereen weer positief is gaan denken.’’

Of Van Gaal nog heeft gedacht aan Ierland-Nederland in 2001 toen hij en Oranje het WK in Japan en Zuid-Korea verspeelden? ,,Ik heb wel die herinnering in mijn hoofd zitten. We kwamen daar terecht omdat we eerder tegen Portugal een 0-2 voorsprong verspeelden. Maar ik denk niet dat het nu weer gaat gebeuren. Noorwegen heeft een cadeautje gekregen van ons. We moeten ons herpakken, daar zijn we in geslaagd. Ik ga ervan uit dat we ons kwalificeren.”

Of de evaluatie na Montenegro hard of zacht was na Montenegro? ,,Ik heb de laatste tien minuten laten zien om de spelers erop te wijzen dat we niet meer compact stonden. Dat moet als je totale pressing speelt. Ook als je provocerende pressing speelt trouwens, maar dan doe je het dertig meter naar achteren. Je kunt het een zachte evaluatie noemen. Maar met een doel en met ogen open om te laten zien wat ons te wachten staat tegen Noorwegen, de lastigste tegenstander in deze groep.’’

Marten de Roon zal terugkeren in de wedstrijdselectie. De speler die zo vaak onder vuur lag werd nu genoemd als de pion die de ellende in Podgorica had kunnen voorkomen. De middenvelder van Atalanta Bergamo is immers bij uitsteek een speler die de balans kan bewaken. Had Van Gaal hem met de wetenschap van nu weer aan de kant gehouden in Podgorica? ,,Ik had met Koopmeiners ook al een verdedigende middenvelder en ik kan niet meer dan 23 spelers selecteren. Op de positie nummer zes heb ik Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Marten de Roon. En dus viel De Roon af.’’

Nederland verdedigt een voorsprong van twee punten op zowel Turkije als Noorwegen. De Turken spelen morgen om 20.45 uur de uitwedstrijd tegen Montenegro, een wedstrijd die Oranje met 2-2 gelijkspeelde na een 0-2 voorsprong. Bij een gelijkspel van Oranje tegen Noorwegen is het Nederlands elftal zeker van deelname aan het WK 2022 in Qatar. Wordt er verloren van Noorwegen? Dan zijn zelfs play-offs geen zekerheidje meer. Als Turkije dan namelijk óók wint, eindigt Oranje derde in de poule en grijpt het overal naast.



