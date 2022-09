Louis van Gaal wekt irritatie Ruud Gullit en Marco van Basten: ‘Wat wil je hier nou mee zeggen?’

Van Gaal vertelde onder meer over het ‘1-3-4-3-systeem’ waarin Oranje gaat spelen. Dat kan volgens hem op meerdere manieren worden uitgevoerd, maar het moet gebeuren ,,in de stijl en in de visie van Louis van Gaal", aldus de bondscoach. ,,En dat is niet zo makkelijk. Kijk, ze kunnen in Italië wel al twintig jaar met dat systeem spelen, maar dat wil niet zeggen dat ze het goed uitvoeren. Althans, in mijn ogen.”

,,Hou nou toch op", reageerde Gullit bij Rondo na het zien van de beelden. ,,Met kromme tenen zit ik hiernaar te kijken. Rinus Michels heeft met ons helemaal nooit meetings gehad (rond het gewonnen EK van 1988, red.). Af en toe hadden we met vijf man een meeting en dan bespraken we welk systeem we gingen spelen. Spelers waren oud en wijs genoeg. Die spelers die hij heeft, spelen allemaal bij grote clubs. Die weten echt wel hoe ze moeten voetballen. En dat je dan zegt dat ze in Italië in jouw ogen ook niet helemaal het systeem spelen... Wat wil je hier nou mee zeggen? Wat wil je hier nou mee zeggen?”

Volledig scherm Bondscoach Louis van Gaal. © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,Bij Milan begonnen we met 4-3-3, Marco van Basten raakte geblesseerd en het werd 4-4-2", trok Gullit de vergelijking met het succesvolle AC Milan. ,,Soms gebeurt het gewoon bij toeval. Thomas Tuchel wint de Champions League met zijn systeem bij Chelsea en daarna gaat het ineens minder. Ben je dan een slechte trainer, of zijn de spelers ineens slecht?”

Ook Van Basten stoorde zich aan Van Gaal. Dat nu gekozen wordt voor het systeem dat in 2014 in Brazilië uiteindelijk een bronzen plak opleverde, is volgens de oud-spits niet per se een goed idee. ,,In 2010 zijn we tweede geworden met een ander systeem, dus dat was eigenlijk beter. Dat wil niet zeggen dat het systeem heilig is dus. Hij mag het doen zoals hij wil, hij is de bondscoach. Maar dat wil niet zeggen dat dat het heilige woord is. Hij doet een beetje alsof hij het heilige woord verklaart. Dat overdrijft hij wel een beetje, vind ik. Ik vind hem een goede trainer, maar hij wekt soms de indruk dat hij iets heel bijzonders doet, wat niemand begrijpt. Probeer dat maar eens te volgen.”

Niet de eerste aanvaring Van Gaal en Gullit hadden het eerder dit jaar ook al aan de stok. De uitspraken van de voormalig aanvaller over het gebrek aan mogelijkheden voor trainers met een donkere huidskleur schoten toen bij Van Gaal in het verkeerde keelgat.