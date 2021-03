Louis zou een van de weinigen zijn die niet te schijterig was om Wiegman op te volgen

Berghuis kan Slot geen beloftes doen over toekomst bij Feyenoord

7 maart Aanvoerder Steven Berghuis van Feyenoord heeft al een gesprek gehad met Arne Slot, volgend seizoen de hoofdtrainer in De Kuip. Of hij bij Feyenoord blijft? ,,Je weet het nooit in de voetballerij", zei de captain na de zege op VVV-Venlo (6-0) bij ESPN.