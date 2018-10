Löw roept twee nieuwe namen op voor duel met Oranje

Goretzka was al onzeker. Hij meldde zich dinsdag in tegenstelling tot de andere internationals nog niet in Berlijn. De middenvelder van Bayern bleef in München achter, om door de medische staf van zijn club te laten onderzoeken waar zijn spierklachten vandaan komen. Goretzka speelde zaterdag negentig minuten in de verloren competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (0-3), maar stond onlangs al aan de kant vanwege een enkelblessure. Hij bleef vorige week in de Champions League op de bank tegen Ajax (1-1).