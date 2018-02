Lozano drie duels geschorst en mist topper tegen Feyenoord

In eerste instantie kreeg Lozano een schikkingsvoorstel van drie duels, maar daar ging de Mexicaan niet mee akkoord. In het beroep verhoogde de aanklager zijn eis naar vier wedstrijden. De tuchtcommissie heeft nu bepaald dat de aanvaller voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, wordt geschorst. In deze straf is ook een voorwaardelijke schorsing van begin september meegenomen.



PSV heeft na het gelijkspel van afgelopen zaterdag nog vijf punten voorsprong op achtervolger Ajax, dat komende zondag een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma heeft staan.



Lozano kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie. Wel is hij automatisch uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd van zijn club.