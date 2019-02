Lozano ontbreekt door hersenschudding tegen Fortuna

Willem II-trai­ner Koster mist mogelijk duel wegens pri­vé-omstandig­he­den

14:44 Willem II heeft het vrijdag zonder hoofdtrainer Adrie Koster moeten doen. De oefenmeester ontbrak wegens privé-omstandigheden. Het is nog onduidelijk of de oefenmeester komend weekeinde de Tricolores zal leiden in het competitieduel met FC Groningen.