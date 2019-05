Ludovit Reis: FC Barcelona een jongensdroom die uitkomt

KNVB: uitstellen play-offs niet mogelijk

22:06 Volgens de KNVB is het niet mogelijk de wedstrijden in de play-offs van komende dinsdag uit te stellen. Op de dag van de beslissende duels om een Europees ticket en promotie/degradatie is er een landelijke staking van het openbaar vervoer. De voetbalbond vreest dat het daardoor lastig kan zijn voor fans om de stadions te bereiken.