Lukas Görtler moet één wedstrijd toekijken

Mauro en Obispo blijven bij PSV-selectie

18:49 Armando Obispo en Mauro Junior maken het lopende voetbalseizoen af in de A-selectie van PSV. Dat heeft Phillip Cocu het tweetal laten weten. ,,Ze hebben zich beiden over een langere tijd bewezen. Ik ben tevreden over hoe zij zich bij ons hebben gepresenteerd'', aldus de trainer van de koploper van de eredivisie.