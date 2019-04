Luuk de Jong kan goal ondanks claim vergeten: ‘Er moet wél bewijs zijn’

Als Luuk de Jong voor het eerst in zijn loopbaan op 30 goals wil eindigen, dan zal hij er in de laatste twee wedstrijden nog drie moeten maken. De PSV-spits dacht tegen Willem II zijn 28ste doelpunt van het seizoen te hebben gemaakt, maar de 0-2 die hij claimde blijft op naam staan van Michal Sadilek.

Door Wietse Dijkstra



De Jong beweerde donderdag bij hoog en bij laag dat hij de inzet van zijn Tsjechische collega nog had aangeraakt. De bewijzen daarvoor werden echter niet gevonden. Scheidsrechter Dennis Higler, die Sadilek noteerde als schutter, ging dan ook niet mee in het verhaal van de ‘goaltjesdief’.



,,Ik snap het wel, omdat hij topscorer wil worden’’, aldus Higler. ,,Maar we hebben het samen bekeken en het niet kunnen constateren. De afdeling wedstrijdzaken van de KNVB kan er eventueel nog naar kijken.’’

,,Op het wedstrijdformulier - ingevuld door de scheidsrechter - staat Sadilek en daar gaan wij vanuit’’, laat een woordvoerder van de KNVB weten. ,,Een club kan hier echter protest tegen aantekenen en dan wordt zoiets nader bekeken. Maar op dit moment hebben we (nog) niets van PSV ontvangen. Vaak komt zoiets ook niet voor trouwens.’’



In dit geval wel. ,,Wij vinden het een goal van Luuk de Jong’’, zegt PSV-woordvoerder Thijs Slegers. ,,We hebben Luuk nog nooit op een leugen kunnen betrappen. We hebben de KNVB laten weten hoe wij het zien. We gaan kijken hoe ze erover oordelen. Daar hebben we verder geen invloed op.’’

Volledig scherm PSV viert de 0-2 van Michal Sadilek. Of was het toch Luuk de Jong? © BSR Agency

De KNVB houdt zelf overigens geen topscorerslijsten bij. Dat doet Opta, de officiële matchdata-partner van de eredivisie. Dat statistiekenbureau kan de scheidsrechter overrulen als die een goal aan de verkeerde speler toekent. Maar dat gaat bij de 0-2 van PSV in Tilburg niet gebeuren.

Quote We hebben Luuk nog nooit op een leugen kunnen betrappen. Thijs Slegers, PSV ,,Als Luuk de Jong zegt dat hij de bal heeft geraakt, geloof ik hem wel. Maar er moet wél bewijs zijn’’, zegt Yeun Au van Opta. ,,Onze analisten hebben ernaar gekeken en er is niet te zien dat de bal op enige manier van richting verandert. Wij moeten wel kunnen uitleggen waarom we een goal aan iemand anders geven.’’



En dus blijft de topscorer van de eredivisie op 27 doelpunten staan. Met dat aantal heeft De Jong zijn record uit het seizoen 2015-2016, toen hij 26 eredivisiegoals maakte voor PSV, reeds gebroken. Om voor het eerst de 30 te halen, moet hij in de laatste twee wedstrijden – AZ-uit en Heracles-thuis – nog drie keer scoren.

Best kans dat hem dat lukt trouwens, want beide ploegen behoren tot zijn favoriete tegenstanders. In 14 duels met AZ scoorde De Jong al 9 keer. Tegen Heracles was hij in 14 wedstrijden 7 keer trefzeker.



