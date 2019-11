Luuk de Jong kent zijn rol: ‘Ik hoop dat Memphis op tijd fit is’

Als Memphis Depay zaterdag onvoldoende fit is om in actie te komen tegen Noord-Ierland, dan is Luuk de Jong klaar om hem te vervangen. ,,De bondscoach is altijd eerlijk tegen mij geweest", vertelt de spits. ,,Ik ben zijn plan B, maar er zijn wedstrijden dat hij me vanaf het begin kan gebruiken.”

Ronald Koeman heeft De Jong misschien al vanaf de aftrap nodig omdat Memphis nog niet hersteld is van een blessure aan een bovenbeen. Donyell Malen en Steven Bergwijn zijn er zeker niet bij in een volgepakt Windsor Park in Belfast, waar Oranje nog een punt nodig heeft om zich definitief voor het EK te kwalificeren. Maar de bondscoach heeft met Ryan Babel, Wout Weghorst en Myron Boadu ook nog andere mogelijkheden voor de positie centraal in de aanval.

Quote Ik hoop dat Memphis gewoon op tijd fit is. Dat lijkt me het beste voor ons team. Luuk de Jong

,,Ik hoop dat Memphis gewoon op tijd fit is", zegt De Jong over de aanvaller die dit jaar in zeven interlands goed was voor zes doelpunten en acht assists. ,,Dat lijkt me het beste voor ons team. Maar als de bondscoach me nodig heeft, dan zal ik er staan.”

De Jong kwam bij Oranje tot dusver tot één basisplaats en 21 invalbeurten. ,,Maar toen ik mocht starten scoorde ik wel meteen", doelt hij op een verloren duel met Frankrijk in het voorjaar van 2016 (2-3). ,,Wat een statistieken voor een spits", grapt hij.



De 29-jarige aanvaller heeft zich geschikt in zijn rol bij Oranje. ,,De bondscoach is altijd heel duidelijk tegen me geweest en ik ben blij dat ik zo van waarde kan zijn. Hij heeft ook altijd vertrouwen in me gehouden. Gelukkig heb ik hem dat een beetje terug kunnen betalen”, doelt hij op zijn bevrijdende 2-1 van vorige maand in blessuretijd van het duel met Noord-Ierland. ,,Op zulke momenten heeft de ploeg mij nodig.”

Pinchhitter

Koeman noemde De Jong dinsdag ‘zijn beste pinchhitter’. Bij zijn nieuwe club Sevilla is de van PSV overgekomen aanvaller niet het breekijzer dat als invaller een muur van verdedigers moet slopen. Onder trainer Julen Lopetegui is hij voorlopig eerste keus, ook toen hij in de eerste tien competitiewedstrijden maar één van zijn vele mogelijkheden wist te benutten.

,,Ik speel het hele seizoen al goed daar", zegt de van PSV overgekomen aanvaller. ,,Maar bij een spits gaat het om doelpunten. In de uitwedstrijd tegen Barcelona had ik er wel drie kunnen maken, maar dat deed ik niet. Daarom was het zo lekker dat ik zondag wel de winnende maakte tegen Betis (1-2). Het klinkt misschien raar maar dat is voor de meeste fans van ons de wedstrijd van het jaar. Het was fantastisch, ook na afloop."



PSV

De Jong voelt mee met PSV, dat in de eredivisie een achterstand van elf punten op koploper Ajax heeft opgelopen. ,,Natuurlijk doet het pijn om te zien wat daar nu gebeurt”, zegt hij. ,,Soms zit alles tegen, het is helaas niet anders.”

PSV mist niet alleen de doelpunten van De Jong (hij scoorde vorig seizoen 28 keer en werd daarmee topscorer van de eredivisie samen met Dusan Tadicm red.) en eveneens vertrokken Hirving Lozano. Het gemis van de afgemeten voorzetten van Angeliño laat zich ook voelen. ,,Maar er zijn ook weer nieuwe spelers gekomen”, zegt De Jong. ,,Het verschil mag niet zo groot zijn als nu. Daarnaast hebben ze ook pech dat Malen en Bergwijn zo lang geblesseerd zijn. Ik spreek Mark van Bommel of Mart van den Heuvel nog wel eens”, verwijst hij naar de hoofdtrainer en de ervaren teammanager. ,,Ze komen er echt wel weer bovenop.”

Luuk de Jong als aanvoerder van PSV.