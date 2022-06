Luxeproblemen in het centrum Oranje-verdediging: 'Ouders bepalen het talent dat zich aandient’

Door Sjoerd Mossou



Stefan de Vrij grijnst breeduit, dinsdagavond in de kleine perskamer van het Cardiff City Stadium in Wales. De vraag was of hij zich juist focust op de positie van meest rechter centrale verdediger, of toch op een rol in het hart van de defensie, op de plek waar doorgaans Virgil van Dijk speelt. Of, om het in typisch Louis van Gaal-jargon te formueleren: hoe ‘imagineert’ De Vrij zijn rol in dit Oranje precies?