Maakt Dolberg zondag zijn rentree?

LIVE: Van der Sande knikt FC Den Bosch op voorsprong tegen concurrent MVV

20:14 FC Den Bosch ontvangt vrijdagavond MVV. De ploeg van Wil Boessen is in eigen huis sinds 12 januari ongeslagen. In de hete strijd om een play-off-ticket zal de Bossche ploeg willen winnen, om aansluiting bij MVV te houden. De Limburgers hebben tot dusverre twee punten meer vergaard dan Den Bosch, dat tiende staat. Eerder dit seizoen werd het in de Geusselt 3-0 voor MVV.