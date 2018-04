‘Maakt me niet uit of het de Ayoub-show wordt tegen Feyenoord’

Door Tim Reedijk



Ayoub kampte de laatste weken met een hardnekkige knieblessure, waardoor hij ook zijn debuut voor het Marokkaanse elftal moest uitstellen. Tegen ADO Den Haag (3-3) zat hij niet eens bij de selectie, zondag zal hij er zeker wel bijzitten. Hij heeft nog slechts ‘een beetje last’. ,,Maar ik heb de verantwoording genomen om op het veld te staan. Volgens mij is dat – met de adviezen van de doktoren en de fysiotherapeut – verstandig.”



Al vóór de heenwedstrijd in januari (1-1) had hij zijn contract in Rotterdam-Zuid getekend. Toen werd hij al toegezongen vanuit het uitvak. Hoe zal zijn onthaal zondag zijn? ,,Dat is een goeie. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik weet het echt niet. Ik zit er niet op te wachten, niet op te hopen, ofzo. Dat ze me gaan toezingen. Het maakt echt niet uit of het een Yassin Ayoub-show gaat worden of niet. Het gaat erom dat FC Utrecht het hoogst haalbare heeft en dat is de Europa League. Wanneer ik met een goed gevoel naar Rotterdam-Zuid ga? Met dat ticket.”