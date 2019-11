Maakt Nederland er tegen Estland ook echt een ‘feestwedstrijd’ van?

Nederland plaatste zich zaterdag in Noord-Ierland voor het EK. Het duel met Estland is daarom een ‘feestwedstrijd'. Maar wordt het ook een feest? En kan Oranje nog groepswinnaar worden? Mis vanaf 19.00 uur niets in ons liveblog!



• Koeman mist aanvoerder Virgil van Dijk (persoonlijke omstandigheden), Ryan Babel (geblesseerd) en Marten de Roon (geschorst). Stefan de Vrij is niet fit

• Georginio Wijnaldum is de captain vanavond

• Mogelijk krijgen Nathan Aké, Patrick van Aanholt, Calvin Stengs en Myron Boadu speeltijd

• Scheidsrechter vanavond in de Johan Cruijff Arena is de Italiaan Davide Massa