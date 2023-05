Maarten Stekelenburg (40) kondigt voetbalpensioen aan: Ajax-keeper stopt na dit seizoen

Stekelenburg kwam dit seizoen nog geen minuut in actie. De ervaren doelman verloor afgelopen zomer de concurrentiestrijd van Remko Pasveer en zakte vervolgens verder in de pikorde na de komst van Geronimo Rulli. Vorig seizoen begon Stekelenburg nog als basisspeler. Na een blessure werd zijn plek echter overgenomen door Pasveer.

De doelman maakte in augustus 2002 zijn debuut in het shirt van Ajax, tijdens de gewonnen Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Stekelenburg groeide uit tot international en won diverse prijzen met de Amsterdammers. In 2011, een jaar nadat hij met het Nederlands elftal de finale van het WK in Zuid-Afrika had bereikt, verkaste hij naar AS Roma. Stekelenburg stond later nog onder contract bij Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton.

EK in 2021

In 2020 keerde Stekelenburg terug bij Ajax. Een jaar later verdedigde hij het doel van het Nederlands elftal tijdens het EK. Oranje sneuvelde in de achtste finales tegen Tsjechië. Sinds zijn debuut in 2004 stond hij 63 keer tussen de palen van het Nederlands elftal. Naast het WK in 2010 en het afgelopen EK was Stekelenburg ook actief op de Europese eindrondes in 2008 en 2012.

Stekelenburg was de laatste WK-finalist van Nederland die nog actief was als voetballer. Alle andere spelers zetten al eerder een punt achter hun loopbaan. Ryan Babel speelt momenteel nog bij het Turkse Eyüpspor, maar hij maakte in de met 1-0 verloren finale tegen Spanje geen minuten. Stekelenburg werd de laatste jaren vooral vaak herinnerd aan zijn knappe redding op het schot van Kaká in de kwartfinale tegen Brazilië. Daarmee hielp hij Oranje naar de laatste vier op het WK.

