Maduro ziet Blind, Emery en Koeman als voorbeelden: ‘Ik leg de lat hoog’

,,Ik heb al even om me heen gekeken, maar dit zal een nieuwe ervaring zijn”, zegt Hedwiges Maduro over zijn aanstelling. De voormalige middenvelder zette zich als assistent-trainer al in bij de jeugd van Almere City en Oranje. Wanneer het volgende seizoen begint, is hij voor het eerst eindverantwoordelijke voor een team.



,,Superleuk om hieraan te beginnen, ik kan niet wachten”, zegt de 35-jarige oud-international. ,,Ik zal het ondervinden, maar mijn ambities zijn hetzelfde als speler. Ik hoop op een mooie club en vind Spanje een mooi land. Ik leg de lat hoog. Ik zal onderweg tegenslagen krijgen, maar doe het stap voor stap. Dit is de volgende.”

De in 2018 als voetballer gestopte Maduro richt zich er ook al langer op. Bijvoorbeeld in zijn periode als speler bij FC Groningen. ,,Ik was meer met de jongeren bezig dan met mezelf. Toen ik kreeg ik het gevoel dat ik trainer zou willen worden. Zo is het verder gegroeid.”

Inmiddels ziet Maduro het als een vak. Hij volgt de trainersopleidingen en is er zelfs in tijden van thuisisolatie dagelijks mee bezig. Thuis, op de laptop. ,,Mensen denken vaak dat het alleen maar elf spelers opstellen is en een tactiek kiezen, maar het is veel meer dan dat. Het managen van een groep en staf, goed kunnen aansturen. Dat heeft niks met voetbal te maken, het is een heel ander vak. Ik ga nu kijken of ik het kan overbrengen.”

Voorbeelden van hoe het moet, heeft Maduro genoeg. Hij noemt er drie. ,,Bij Ajax in de jeugd en later bij het eerste heb ik Danny Blind lang als trainer gehad. Van hem heb ik veel over voetbal geleerd. Ook bij Ajax en later Valencia Ronald Koeman. Meer een peoplemanager, dat je zie nu bij Oranje. Hoe hoger het niveau hoe belangrijker dat is, omdat ze al heel goed kunnen voetballen. Je gaat niet tegen Messi zeggen: ‘Neem met links aan’.”

,,Later heb ik met Unai Emery gewerkt. Hij is als trainer een mix van die twee. Een werkpaard. Voortdurend met voetbal bezig, maar ook het menselijke gedeelte is bij hem heel belangrijk. Hij stuurt je rustig een paar dagen naar je familie als hij dat nodig vindt.”

Volledig scherm Hedwiges Maduro voetbalde jaren in de Spaanse top bij Valencia. Hier vloert hij Barcelona-middenvelder Xavi. © EPA

Quote Heel veel trainers willen graag, maar voetbal­lers zijn geen machines Hedwiges Maduro Maduro heeft ook al ideeën hoe hij het straks zal doen. ,,Ik heb een duidelijke filosofie: met jeugd gaat het vooral om het ontwikkelen van spelers zelf. Op hoger niveau, bij een eerste elftal, gaat het meer om managen. Om een klik hebben.”



Wat dat laatste betreft verwacht Maduro wat aan zijn tijd als voetballer te hebben. ,,In mijn loopbaan ben ik vaak aanvoerder geweest. Dat ik vaker voor een groep gestaan heb, is een voordeel. Ik weet wel hoe ik een team moet aanpakken.”

Toch beseft Maduro dat hij ook iets heel anders gaat doen. ,,Ik moet andere dingen leren. Periodiseren bijvoorbeeld. Weten wanneer een team een prikkel nodig heeft of juist een rustige training. Heel veel trainers willen graag, maar voetballers zijn geen machines. Ik kan een training voorbereiden, maar als de groep vermoeid is dan kan je beter een rondo doen dan een intensieve training. Dat kan in een seconde omslaan.”

Tijd heeft Maduro nu genoeg. Waar hij normaal dagelijks bij Almere City is, in het weekeinde voor FOX Sports wedstrijden analyseert en tijdens interlandperiodes bij Oranje onder 18 actief is, staat vanwege de coronacrisis nu veel stil. ,,Het is afwachten, maar ik kan me wel goed voorbereiden. Met oefenvormen en presentaties kan ik aan de slag. Zo vul ik de tijd.”

Maduro neemt zijn nieuwe loopbaan serieus en krijgt daarin bijval van onder anderen Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi en manager Rodger Linse. ,,Hij zei in Valencia al: ‘Ik denk dat jij een grotere trainer dan voetballer gaat worden’. Ik zie het zelf als een reis. Dat ik die carrière nu start bij de club waar ik ook als voetballer begon, is mooi. Dat ik er veel vlieguren kan maken is belangrijk. Hopelijk brengt het me nog verder.”