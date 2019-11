Maher wacht duel met oude liefde en protegé: ‘Boadu moet nu vooral rustig blijven’

Door Tim Reedijk



Het het vertrek van Adam Maher van AZ naar FC Utrecht verloor Myron Boadu (18), de scorende Oranje-debutant deze week, een maatje bij de club. Iemand die hem steunde toen twee afzonderlijke blessures hem terugwierpen. Door te praten, veel te praten. Of door een hapje te gaan eten in de stad.



De jonge spits moet in deze bijzondere weken nog wel eens hebben gedacht aan de dagelijkse ­autoritjes van en naar AZ, als ­bijrijder naast de acht jaar oudere Maher. Al die kilometers waarin ­Boadu gretig luisterde naar de adviezen van de middenvelder die zo’n ­bijzonder carrièreverloop heeft. ­Nog steeds hebben ze bijna ­dagelijks contact. ,,Het is zo mooi dat hij naar het grote Oranje mag, dat gun ik hem echt’’, zegt Maher.