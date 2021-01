Makelaars met handen in het haar: ‘We kunnen helemaal niets’

Door Dennis van Bergen



Zwierende palmbomen, jaloersmakend mooie grasvelden en zonovergoten terrassen. De beelden van Calvin Stengs, Teun Koopmeiners en Myron Boadu van januari 2020 zijn nog moeiteloos terug te vinden. Hoe anders is het nu voor de AZ-spelers, precies een jaar later. In plaats van een tripje naar het Spaanse Oliva melden zij zich zaterdagavond in het MAC³PARK stadion, de thuisbasis van PEC Zwolle. Weersverwachting aldaar: gedeeltelijk bevolkt en een graadje of drie onder nul. ,,Een trainingskamp is voor voetballers niet alleen sportief zinvol”, zegt FIFA-makelaar Jeroen Wotte, ,,het is ook hét moment om in fijne omstandigheden naar elkaar toe te groeien.”



Maar dat, de spreekwoordelijke neuzen dezelfde richting op krijgen in Zuid-Europa, Turkije of Qatar, is in tijden van corona goeddeels onmogelijk. Geen profclub in Nederland die de korte winterstop benutte om de grens over te trekken, voor de meeste buitenlandse ploegen gold hetzelfde. Een streep door de rekening is het voor de voetballers, voor wie trainingskampen de uitgelezen gelegenheid zijn om in alle rust en vaak met nieuwe ploeggenoten spelpatronen erin te slijpen. Daarachter schuilt echter ook een ander, meer verborgen leed: dat van de makelaars die gewoonlijk leven van het organiseren van oefenwedstrijden en trainingskampen. Zij hebben nu al ruim een jaar geen inkomsten. ,,De pandemie raakt onze beroepsgroep keihard”, zegt Wotte, die onder meer Feyenoord, Ajax, Borussia Dortmund en Rangers bijstond tijdens hun trainingskampen. ,,We kunnen helemaal niets.”