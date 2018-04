Makkelie fluit kampioenswedstrijd PSV tegen Ajax

Het regent scherven in huize Schöne

12:24 Wéér maakte PSV Ajax gek, nu door in de slotfase toe te slaan tegen AZ. Lasse Schöne verwoordt de Amsterdamse frustratie altijd het meest beeldend. ,,Dan zit je voor tv en vliegt er wel een vaas door de lucht, ja.’’ Hoe groot is de glasschade inmiddels in huize Schöne?